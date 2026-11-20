Український репер Kyivstoner

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У Данії двоє громадян країни, яких, за даними слідства, завербували російські спецслужби, готували вбивство відомого українського блогера та репера Слевіна Дадяна, відомого під псевдонімом Kyivstoner. Імовірний замах планували здійснити напередодні його концерту, однак поліція встигла зірвати підготовку.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на данський суспільний мовник DR, який оприлюднив подробиці судового засідання.

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За інформацією журналістів, двох чоловіків затримали незадовго до запланованого виступу Kyivstoner 25 вересня. Концерт згодом скасували. Підозрюваних зупинили в автомобілі, де виявили кілька одиниць зброї.

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Ще двох чоловіків також затримали у межах розслідування, однак їм не висунули звинувачень у причетності до ймовірної змови з метою вбивства українського артиста. За даними DR, усі четверо перебувають під вартою ще з вересня.

Наразі невідомо, як саме правоохоронці вийшли на слід підозрюваних і яким чином російські спецслужби могли їх завербувати. Також не розголошують подробиць імовірного плану замаху.

Посольство Росії в Копенгагені не надало оперативної відповіді на запит Reuters щодо коментаря.

Очікувалося, що пізніше у п’ятницю, 20 листопада, Служба національної безпеки та розвідки Данії (PET), міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен і міністр юстиції Ніколай Ваммен проведуть брифінги щодо ймовірної підготовки замаху.

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Reuters нагадує, що у вересні в данській розвідці попереджали про спроби Росії вербувати громадян Данії для організації диверсій проти данських оборонних підприємств, пов’язаних із підтримкою України.

Хто такий Kyivstoner

Слевін Дадян (від народження Альберт Васильєв) став відомим завдяки коротким гумористичним відео в інтернеті. Він був одним із засновників популярного українського гурту «Гриби», а згодом розпочав сольну кар’єру під псевдонімом Київстонер. Також артист знімався у кіно.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він публічно засудив російську агресію. Російські структури внесли його до переліку осіб, яких РФ звинувачує в екстремістській та терористичній діяльності.

Нагадаємо, у серпні цього року польські ЗМІ повідомляли, що завербований спецслужбами РФ росіянин у Польщі отримав завдання ліквідувати українського репера Kyivstoner, який має також американське громадянство.

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За інформацією польських журналістів, російська ФСБ звинувачувала його у постачанні безпілотників, які могли використовуватися для атак на стратегічні об’єкти в Москві та її околицях. Сам музикант ці звинувачення заперечує.

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