Російські спецслужби "лізли через чорний хід": новий міністр оборони Угорщини зробив різку заяву

Міністр оборони Угорщини Ромулуш Рузін-Сенді / © скриншот з відео

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Новий міністр оборони Угорщини Ромулуш Рузін-Сенді офіційно заявив, що країна прагне відновити довіру західних союзників та повністю «зачиняє двері» перед росіянами.

Про це він сказав у вівторок, 14 липня, під час Будапештських енергетичних та стратегічних переговорів, організованих аналітичним центром Equilibrium Institute, повідомляє угорське видання Telex.

Відновлення довіри та російський слід

За словами очільника оборонного відомства, для розробки нової стратегії уряд повинен враховувати інтереси та цінності як самої нації, так і її партнерів. Саме тому одним із перших кроків нової влади стали офіційні вибачення перед союзниками, зокрема фінами, чий вступ до НАТО штучно затягував попередній уряд. Як військовий, Рузін-Сенді назвав ставлення минулої адміністрації абсолютно неприйнятним.

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Міністр також відзначив підвищену активність спецслужб Російської Федерації на території своєї країни. Він наголосив, що Будапешт ретельно стежить не лише за російсько-українською війною, а й за конфліктом на Близькому Сході.

«Ми зачиняємо двері перед росіянами, адже російська розвідка намагалася проникнути через чорний хід», — різко підкреслив Ромулуш Рузін-Сенді.

Витрати на оборону та модернізація

Говорячи про зобов’язання перед НАТО, міністр запевнив, що Угорщина обов’язково виконає вимогу щодо виділення 5% ВВП на оборону до 2035 року. Проте наразі країна має інші нагальні пріоритети через складну економічну ситуацію, яку вона успадкувала від попередників. На даному етапі уряд вирішив надати абсолютну перевагу фінансуванню освіти та охорони здоров’я.

Попри це, технологічна модернізація збройних сил, що розпочалася ще у 2017 році, досі активно триває. Головною метою цих процесів є повна відбудова обороноздатності Угорщини, якою нехтували протягом останніх 35 років.

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Для досягнення цієї мети уряд планує укласти нові угоди про розвиток із кількома європейськими гравцями в оборонній промисловості. Будапешт активно заохочує іноземні компанії розміщувати свої виробничі потужності безпосередньо на угорській території.

Нагадаємо, угорський прем’єр вирішив відкрити архіви КДБ. Угорщина планує оприлюднити досьє інформаторів комуністичної епохи.

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