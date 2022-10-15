Російські співробітники американської компанії, яка відмовляється йти із РФ, отримують повістки на роботі

У російському підрозділі Schlumberge працює понад 9000 осіб. Це - близько 10% робочої сили компанії в усьому світі.

Російські працівники американської нафтосервісної компанії Schlumberger почали отримувати повістки просто на роботі. Цікаво, що компанія, яка не хоче залишати російський ринок і фінансує воєнні злочини, не дозволяє переходити на дистанційну форму для роботи за межами РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Як інформує правозахисна групи "Ресурсний центр "Бізнес і права людини", законодавство РФ вимагає від компаній допомагати з повістками та проводити військовий облік, якщо хоча б один зі співробітників є військовозобов’язаним. Інформація про вручення повісток працівникам Schlumberger та відмова компанії дозволити російським співробітникам працювати за межами країни викликала обурення.

Зазначається, у російському підрозділі Schlumberge працює понад 9000 осіб. Це - близько 10% робочої сили компанії в усьому світі. Згідно з внутрішнім документом, який отримало агентство, десятки російських співробітників уже покинули країну.

На цей інцидент відреагували в українському МЗС. Голова відомства Дмитро Кулеба дав єдину пораду, яка дозволить зберегти залишки репутації - це покинути бізнес у Росії.

Schlumberger has been funding war crimes and genocide by remaining in Russia. Now it cooperates with authorities in drafting employees. I have warned all Western companies of this. The only way to save remains of its reputation is to PULL OUT of Russia NOW.https://t.co/tBzPHCZY2b — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 15, 2022

Під час мобілізації у Росії гребуть усіх без винятку

У Росії триває часткова мобілізація, в планах якої мобілізувати 300 тисяч осіб. Повістки розсилають усім без винятку. Днями у РФ скасували авіарейс з Уфи до турецької Анталі, бо другому пілотові прийшла повістка до армії - і йому вже був заборонений перетин кордону.

Також вручили повістку громадянці В'єтнаму, яка отримала російський паспорт два роки тому. Дівчині 24 роки. Вона не має нічого спільного з медичною справою та не служить у військах РФ.

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