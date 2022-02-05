Російські стратегічні бомбардувальники "Шило" піднялися в небо над Білоруссю: відео

Російські стратегічні бомбардувальники "Шило" піднялися в небо над Білоруссю: відео

Літаки Ту-22М3 повітряно-космічних сил РФ здатні нести ракети з ядерними боєголовками.

Два далекі бомбардувальники Ту-22М3 "Шило" повітряно-космічних сил Російської Федерації виконали патрулювання в повітряному просторі Республіки Білорусь

Про це повідомляють у суботу, 5 лютого, російські ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони Росії.

Під час польоту російських літаків було відпрацьовано питання щодо вирішення спільних завдань з авіацією та військами протиповітряної оборони збройних сил Білорусі.

У російському Міноборони додали, що після виконання всіх поставлених завдань бомбардувальники повернулися на аеродром базування у Росії.

Як відомо, стратегічний бомбардувальник Ту-22М створювався для знищення локальних цілей - насамперед авіаносних ударних угруповань. На його озброєнні — ракети далекої дії Х-22 з ядерними боєголовками потужністю до мегатонни.

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Через свій зовнішній вигляд цей бомбардувальник має неофіційну назву “Шило”. Також його називають "вбивцею авіаносців".

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу звинуватив США в тому, що американські бомбардувальники нібито відпрацьовували ядерний удар по Росії за двома різними напрямками — із заходу та сходу.

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