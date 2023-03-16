"Російські Су-35 — це мотлох": найсмертоносніший пілот США порівняв літаки РФ з американськими F-16

Пілот F-16 авіації США підполковник у відставці Ден Гемптон (позивний Two Dogs) назвав російські винищувачі Су-35 "мотлохом", аналізуючи їхні можливості у разі боїв з американськими F-16.

Про це він сказав в інтерв’ю "Голосу Америки".

"F-16 проти Су-35? Моя думка та думка більшості професійних льотчиків-винищувачів полягає в тому, що Су-35 — це типова російська машина і виглядає вона красиво. Вони його гарно фарбують, ставлять всякі круті зірочки і все інше. Але в глибині душі це насправді не такий гарний літак. Він добре виглядає на авіашоу, але моя особиста думка, що це мотлох", - сказав Гемптон.

Американський пілот зауважив, що на російських літаках навіть радари відстають від американських на 30 років.

"AESA радар — це передовий радар із системою електронного сканування (активна фазована антенна решітка – ред.), який на 30 років випереджає радар, який знаходиться на Су-35", - зауважив він.

Гемптон додав, що Су-35 – надто великий і має два двигуни, які димлять і видають літак.

"Це легко побачити, його легко вловити на радарі та вистрілити в нього далекобійною ракетою. І якщо наблизитись до нього, його видно за 10 миль (16 км - ред.) до того, як він побачить вас, якщо ви колись потрапите у ближній повітряний бій", - каже пілот.

Інші системи на борту там – також "типовий російський маркетинг, як вони кажуть, що не зрівняється з будь-яким на Заході".

"Але якщо уважно придивитися до цього, насправді їх легко заглушити, що ми широко використовуємо і наші союзники, з якими ми працюємо, ми навчаємо їх і даємо їм те саме обладнання. Електронне глушіння – це дуже велика справа. Наші літаки більш живучі. Я б не робив ставку у бою на Су-35 чи будь-які літаки російського виробництва", - резюмував американський пілот.

Нагадаємо, раніше російський Су-35 схибив по українській системі ППО і пустив в нікуди дорогущу дефіцитну ракету. Водночас Іран заявив, що уклав угоду з Росією про купівлю літаків Су-35.

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