Російські священники з вертольота окропили ракетну дивізію у Калузькій області: фото

У Калузькій області РФ російські священники разом із військовослужбовцями Козельської ракетної дивізії здійснили так званий “молитовний обліт” довкола військових об’єктів. Батюшки молилися “за мир і добробут” і окроплювали місця дислокації російських ракет “святою водою”.

Про це повідомляє видання “Подъем”.

Політ тривав близько години, за цей час священники РПЦ використали близько 100 літрів води, розфасованої в п’ятилітрові бутлі.

За словами церковників, цю ініціативу було погоджено з командиром ракетної дивізії. На вертольоті в супроводі військових вони облетіли по колу всі військові об’єкти, а також хрестоподібно пролетіли над військовим містечком.

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Для релігійної процедури було використано спеціальний обприскувач.

Яким повинен бути кінцевий ефект від такого заходу та як саме він допоможе досягнути “миру і добробуту”, священники не уточнили.

Нагадаємо, раніше у Псковській області РФ у місті Великі Луки встановили пам’ятник радянському кривавому диктатору Йосипу Сталіну, який освятив священник РПЦ.

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