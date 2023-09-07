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Російські священники з вертольота окропили ракетну дивізію у Калузькій області: фото

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Російські священники з вертольота окропили ракетну дивізію у Калузькій області: фото

Священники РПЦ під час польоту над Козельською ракетною дивізією / Фото: Telegram / "Подъем"

Батюшки РПЦ використали близько 100 літрів “святої води”.

У Калузькій області РФ російські священники разом із військовослужбовцями Козельської ракетної дивізії здійснили так званий “молитовний обліт” довкола військових об’єктів. Батюшки молилися “за мир і добробут” і окроплювали місця дислокації російських ракет “святою водою”.

Про це повідомляє видання “Подъем”.

Політ тривав близько години, за цей час священники РПЦ використали близько 100 літрів води, розфасованої в п’ятилітрові бутлі. 

За словами церковників, цю ініціативу було погоджено з командиром ракетної дивізії. На вертольоті в супроводі військових вони облетіли по колу всі військові об’єкти, а також хрестоподібно пролетіли над військовим містечком.

Для релігійної процедури було використано спеціальний обприскувач.

Яким повинен бути кінцевий ефект від такого заходу та як саме він допоможе досягнути “миру і добробуту”, священники не уточнили.

Нагадаємо, раніше у Псковській області РФ у місті Великі Луки встановили пам’ятник радянському кривавому диктатору Йосипу Сталіну, який освятив священник РПЦ.

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Дата публікації
Перегляди
787
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