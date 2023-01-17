Російські та білоруські пілоти готові до виконання навчально-бойових завдань - Міноборони РБ

Навчання біля кордону з України триватимуть до 1 лютого.

Екіпажі Білорусі та Росії готові до виконання навчально-бойових завдань у рамках так званих "льотно-тактичних навчань", які відбуваються поблизу українського кордону.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони союзниці країни-терористки РФ Білорусі.

"Сьогодні (17 січня - ред.) в ході проведення спільного льотно-тактичного навчання авіаційних підрозділів збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації, що входять до складу авіаційного компоненту, льотні екіпажі здійснили безпосередню підготовку до виконання навчально-бойових завдань", - повідомляє оборонне відомство РБ.

Військові навчання Білорусі та Росії: що відомо

Нагадаємо, у понеділок, 16 січня, почалися спільні навчання Росії та Білорусі. Очікується, що навчання триватиме до 1 лютого. Перед цим у Білорусі взялися терміново модернізувати казарми для російських льотчиків.

До Білорусі на так звані "військові навчання" прибули російські бомбардувальники Су-34 для участі у навчанні. Саме навчання відбувається від 16 січня до 1 лютого.

У Генштабі ЗСУ заявили, що зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території України з повітряного простору Білорусі. А під виглядом проведення спільних навчань Росія нарощує авіаційну компоненту в Білорусі.

Білорусь і Росія підняли авіацію задля навчання

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