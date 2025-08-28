- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 33
- Час на прочитання
- 1 хв
Російські та китайські підводні човни вперше здійснили спільне патрулювання в Азійсько-Тихоокеанському регіоні
Російські та китайські підводні човни вперше вийшли на спільне патрулювання у водах Азійсько-Тихоокеанського регіону після завершення військових навчань.
Як повідомляє пресслужба російського Тихоокеанського флоту, маневри стартували на початку серпня одразу після завершення спільних російсько-китайських навчань «Морська взаємодія-2025» у Японському морі.
За інформацією, субмарини двох країн вирушили узгодженим маршрутом через акваторії Японського та Східно-Китайського морів.
Після виконання поставлених завдань вони повернулися на свої бази.