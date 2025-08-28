ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

Російські та китайські підводні човни вперше здійснили спільне патрулювання в Азійсько-Тихоокеанському регіоні

Російські та китайські підводні човни вперше вийшли на спільне патрулювання у водах Азійсько-Тихоокеанського регіону після завершення військових навчань.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Російський підводний човен

Російський підводний човен / © Associated Press

Як повідомляє пресслужба російського Тихоокеанського флоту, маневри стартували на початку серпня одразу після завершення спільних російсько-китайських навчань «Морська взаємодія-2025» у Японському морі.

За інформацією, субмарини двох країн вирушили узгодженим маршрутом через акваторії Японського та Східно-Китайського морів.

Після виконання поставлених завдань вони повернулися на свої бази.

Дата публікації
Кількість переглядів
33
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie