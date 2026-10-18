Російські танкери навчилися «бути у двох місцях одночасно»: як працює нова схема - FT

Танкер (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Російські судна так званого тіньового флоту в Чорному морі почали використовувати нову схему підміни координат, яка дозволяє їм одночасно «показуватися» у двох різних місцях. У такий спосіб Москва, ймовірно, намагається приховати реальні маршрути танкерів і захистити їх від атак.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

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За оцінкою дослідника тіньового флоту з Університетського коледжу Лондона Оллі Баллінджера, щонайменше 12 підсанкційних танкерів використовували однакові пристрої для передачі фальшивих і «заморожених» даних про місцезнаходження.

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У шести випадках танкери одночасно передавали координати через дві системи автоматичної ідентифікації AIS. У результаті складалося враження, ніби одне й те саме судно перебуває одразу у двох місцях.

AIS використовується кораблями для передачі інформації про своє місцезнаходження. Російський тіньовий флот і раніше маніпулював цими даними, однак експерти називають нинішню схему новою та потенційно скоординованою.

Навіщо Росія змінила тактику

Директорка з досліджень Lloyd's List Intelligence Бріджит Діакун вважає, що така поведінка може бути частиною ширшої спроби Росії захистити підсанкційні судна.

За її словами, Москва стикається з дедалі більшим тиском: ЄС активніше намагається перешкоджати роботі підсанкційного флоту, а Україна посилює атаки на російські нафтові перевезення.

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Наприкінці вересня Київ заявляв, що за 11 тижнів завдав ударів по понад 300 російських суднах.

Особливо показовою нова схема стала під час проходження Босфору. Турецька влада вимагає від кораблів передавати справжні координати під час проходження протоки, тому танкери ненадовго вмикають реальний AIS. Одночасно вони продовжують транслювати друге, фальшиве місцезнаходження поблизу входу до Босфору.

Наприклад, 27 серпня російський нафтовий танкер «Пироп» передавав координати поблизу Босфору, водночас показуючи себе приблизно за 800 км звідти — біля турецького узбережжя.

Дослідники також звернули увагу, що кілька суден передавали абсолютно однакові координати, які не змінювалися з рухом води, а всі фальшиві сигнали з’являлися в один і той самий час — о 08:13 UTC. Це може свідчити про використання однакового обладнання та програмного забезпечення.

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Москва дедалі більше контролює тіньовий флот

Майже всі танкери, помічені в цій схемі, протягом останнього року змінили прапор на російський. Це означає, що тепер вони підпадають під морські правила РФ.

Частину суден також обладнали сітками та захисними конструкціями проти безпілотників. Понад 30 танкерів тіньового флоту після переходу під російський прапор отримали нові назви, пов’язані з дорогоцінним камінням.

За даними компанії Windward, лише з липня по вересень понад 80 суден перейшли під російський прапор. Аналітики вважають це ознакою того, що Москва намагається посилити контроль над власною морською логістикою після запровадження санкцій проти сотень танкерів.

Windward оцінює тіньовий флот у 1229 великих суден, понад три чверті з яких перебувають під санкціями США, Великої Британії або ЄС.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Лев XIV закликав Україну та Росію забезпечити безпечне перевезення зерна Чорним морем.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан застеріг від подальшого поширення війни на Чорне море та закликав не допустити перетворення регіону на новий фронт протистояння.

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