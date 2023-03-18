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Російські танки порівняли із дрантям: тонкий тролінг від посольства США в Києві

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Російські танки порівняли із дрантям: тонкий тролінг від посольства США в Києві

Фото: Посольство США в Україні/Twitter

Американські дипломати допис до Всесвітнього дня переробки супроводили картинкою, на якому зображено український трактор, який тягне підбитий російський танк.

У суботу, 18 березня, з нагоди Всесвітнього дня переробки, посольство США в Україні опублікувало повідомлення в Twitter, яким “потролило” стан російської військової техніки, яка на полі бою перетворюється у вторинну сировину.

Свій допис американські дипломати супроводили картинкою, на якому зображено український трактор, який тягне підбитий російський танк.

“Відзначаючи Всесвітній день переробки, давайте поміркуємо над тим, що ми можемо зробити, щоб зменшити кількість відходів, повторно використовувати предмети та відновити здоров’я нашої планети”, - йдеться у повідомленні.

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення РФ у всьому світі глузували з росіян, чию військову техніку розтягували хазяйновиті українські селяни за допомогою мирної сільгосптехніки. Світові виробники дитячих іграшок навіть почали продаж новинки: український трактор тягне бронемашину з літерою Z.

Згодом ескізом до марки "Доброго вечора, ми з України" став трактор, що тягне танк.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2023 року на рівнині поблизу шахтарського містечка Вугледар відбулася найбільша танкова битва за всю війну, яку розв’язав Кремль в Україні. За даними ЗСУ, російська армія втратила не менш ніж 130 танків і БТР.

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Дата публікації
Перегляди
953
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