Російські танки вправлятимуться у стрільбі за 50 км від українського кордону

Російські танки вправлятимуться у стрільбі за 50 км від українського кордону

У Ростовській області пройдуть військові навчання зі стрільбами з танків та артилерії.

У Міністерстві оборони Російської Федерації оголосили про заплановані на 11 лютого військові навчання в Ростовській області на полігоні “Кузьминський”, що розташований приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє агентство “Интерфакс”.

До навчань будуть залучені підрозділи 150 мотострілецької дивізії Південного військового округу, танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-3 та безпілотники, яку будуть коригувати вогонь артилерії. Анонсується участь понад 400 військовослужбовців і приблизно 70 одиниць військової та спеціальної техніки.

Під час навчань російські військові будуть розігрувати ведення бойових дій щодо оборони позицій та переходу в наступ.

Нагадаємо, у суботу, 5 лютого, два далекі бомбардувальники Ту-22М3 "Шило" повітряно-космічних сил Російської Федерації виконали патрулювання в повітряному просторі Республіки Білорусь .

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