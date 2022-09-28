Російські труби газопроводу "Північного потоку", ймовірно, знищені назавжди - ЗМІ

У Німеччині припускають, що три труби російського газопроводу у Балтійському морі "Північний потік-1" і "2" будуть непридатні для використання назавжди після аварії.

Німецькі органи безпеки попереджають, якщо їх не відремонтувати негайно, в них запуститься багато солоної води - і трубопроводи будуть піддаватися корозії.

Про це Tagesspiegel дізналося від урядових кіл Німеччини.

Видання зауважує, за інцидент на трубопроводах Nord Stream взявся і кризовий підрозділ Федерального міністерства закордонних справ, а кілька федеральних міністерств і канцелярія обговорюють наслідки.

"В якості першого кроку посилюється контроль над німецькими територіальними водами з боку федеральної поліції. При цьому за їхніми кораблями ретельніше стежать відповідні маршрути критичної інфраструктури. Крім того, федеративні держави мають посилити охорону прибережних територій на Північному та Балтійському морях. Захист терміналів зі зрідженим природним газом, які зараз будуються, а також підводних човнів і телекомунікаційних кабелів також є приводом для занепокоєння", - йдеться на сайті іноземного інформаційного агентства.

Нагадаємо, 26 вересня Данія повідомила про витік газу з трубопроводу "Північний потік-2", що наразі не працює, та трубопроводу "Північний потік-1". Витік зафіксований у Балтійському морі біля берегів острова Борнгольм. Низка держав, серед яких і Росія, заявили, що причиною аварій могли стати диверсії.

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