Російські "туристи" на лайнері знову пливуть до Батумі: що їм готують грузини

Декілька днів тому лайнер з росіянами був змушений тікати з Батумі через протести обурених грузинів.

У грузинському Батумі 31 липня акивісти знову вийдуть на акцію протесту проти прибуття із російського Сочі круїзного лайнера Astoria Grande з російськими туристами.

Про це передає проєкт SOVA.

"Форма протесту буде дуже жорсткою. Позиція грузинів буде зафіксована, щоб нагадати всім, що Батумі, Грузія, належить грузинам. Важливо розуміти, що росіяни – це нація безжальних душогубців. Пропагандист, прихований під ім'ям туриста, в'їжджає та згодом робить заяви, нібито Абхазію було врятовано від нас. Ми проти окупації", – заявив один із лідерів протестувальників Георгій Думбадзе.

Що відомо про круїз росіян

Зазначимо, круїзний лайнер Astoria Grande має прибути до Батумі із Сочі 31 липня. За інформацією видання "Ехо Кавказу" на борту лайнера перебувають особи, які підтримують війну в Україні та російського диктатора Путіна.

Серед них – колишній соліст гурту Hi-Fi Мітя Фомін, який у 2022 році взяв участь у патріотичному марафоні "Zа Росію" на підтримку російського вторгнення в Україну.

Україна заборонила йому в'їзд на свою територію ще від 2017 року, коли Фомін заявив, що "Крим належить Росії".

Також на лайнері очікується російський музичний гурт "Тестостерон", який неодноразово виступав перед російськими військовими і білорус Дмитро Колдун, який давав концерт у так званій "ДНР" у 2018 році.

Astoria Grande 27 липня вже увійшов до батумського порту. Проте це викликало акції протестів у Батумі.

Грузини вигнали з Батумі круїзний лайнер з російськими туристами / Фото: NETGAZETI

Протестувальники скандували "Російський корабель, йди на**й" та "Абхазія – це Грузія", а також принесли фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни 2008 року. Лайнер покинув батумський порт 27 липня увечері – на два дні раніше, аніж планувалося.