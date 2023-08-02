Російські туристи зганьбились у Туреччині – намагались вкрасти з готелю 35 кг їжі (відео)

У курортному місті Анталія в Туреччині російські туристи вчергове показали свої "духовні скрєпи" – вони намагалися викрасти з готелю 35 кілограмів їжі. Громадян країни-агресора спіймали на гарячому працівники готелю.

Відео поширили у Мережі.

На кадрах видно, як співробітники вилучали усе, що росіяни накрали і принесли у номер за час відпустки.

Серед продуктів були: вершкове масло, пакетики з чаєм, цукор, солодощі, пляшки з газованими напоями, великі пакети сухофруктів та інше. У пакетах також знайшлися косметичні засоби – гелі для душу, шампуні, мило.

Росіянка спочатку заявила, що везе гостинці до Росії. Потім, що вони залишили це все співробітникам готелю як презент. А наприкінці відео вона видала, що 35 кг їжі – це перекус у поїзд.

"Це гостинці... Та це ми вам залишили ... Дорога, ну в поїзд поїсти. Це нам дали у вас у ресторані. Ми їдемо сьогодні, дайте нам в дорогу поїсти", – заявляла туристка з Росії.

Російські туристи вкрали з готелю в турецькій Анталії 35 кг їжі

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ розбився гідролітак – відео моменту катастрофи.

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