Російські в’язні, які воюють на війні в Україні, більше не отримуватимуть помилування від Путіна

Відтепер термін контракту становить не шість місяців, як раніше, а рік.

Російські в’язні, яких відправили на війну проти України, не отримають бажане помилування від російського диктатора Путіна, а натомість лише умовне звільнення.

Про це йдеться у розслідуванні ВВС.

Після ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина, від лютого 2023 року відправленням на фронт ув'язнених займається Міноборони Росії.

"Арештантам обіцяли помилування президента, шість місяців на передовій штурмовиком, після цього - повернення додому", - йдеться в повідомленні.

Відтепер термін контракту становить не шість місяців, як раніше, а рік. У той час як сам контракт продовжують автоматично. Також під час підписання контракту ув’язнених попереджають, що воюватимуть вони до кінця війни.

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"Засуджені воюють в статусі умовно звільнених і більше не отримують помилування від Путіна. Проте ЗМІ нагадує, що з юридичної точки зору це не "умовно-дострокове звільнення", адже цей статус надає лише відповідне рішення суду. Для "умовного звільнення", норма про яке з’явилась у російському законодавстві зовсім нещодавно, достатньо рішення колонії чи військкомату, де ув’язнені підписували контракт", - мовиться в повідомленні.

Попри те, що раніше Путін сам підписував укази про помилування ув'язнених, участь президента Росії в цьому процесі не потрібна.

Станом на зараз відомо, що вдалося встановити імена 8 011 ув'язнених, які загинули у війні проти України. Щонайменше 1100 з них воювали у загонах "Шторм Z" або "Шторм V".

Нагадаємо, Росія звільнила до 100 тисяч "зеків" у в'язницях і відправила їх воювати до України. Різке падіння кількості ув'язнених свідчить про те, що Міноборони РФ продовжувало агресивно вербувати засуджених злочинців, продовжуючи практику "вагнерівців".

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