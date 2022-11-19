Російські винищувачі ледь не зачепили кораблі НАТО в Балтійському морі

Політ на висоті менш ніж 100 метрів над військовими кораблями загрожував нещасним випадком.

Над кораблями постійної військово-морської групи НАТО, які виконують планові операції в Балтійському морі, на низькій висоті пролетіли два російські винищувачі.

Про інцидент, який трапився ще в четвер, 17 листопада, повідомили в Об’єднаному військово-морського командування НАТО.

В Альянсі назвали цей політ непрофесійним та небезпечним, оскільки його висота становила близько 90 метрів над кораблями, а віддаль — близько 70 метрів. На застережливе повідомлення сил НАТО пілоти російських літаків не відреагували.

У повідомленні зауважили, що район, в якому відбулася небезпечна взаємодія був активований для тренувань протиповітряної оборони.

“Взаємодія підвищувала ризик прорахунків, помилок та нещасних випадків”, - зауважили речники військово-морського командування НАТО.

Після цього інциденту у командуванні НАТО застерегли, що належним чином реагуватимуть “на будь-яке втручання в законну діяльність Альянсу в цьому районі, що загрожує безпеці наших літаків, кораблів або їхніх екіпажів”.

Нагадаємо, раніше російський винищувач випустив ракету просто біля британського літака, який патрулював міжнародний повітряний простір над Чорним морем.

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