Російські винищувачі провели вдавані атаки на фрегат Нідерландів біля окупованого Криму

Нідерландський фрегат Zr.Ms. Evertsen бере участь у навчаннях "Сі Бриз".

Уряд Нідерландів готує офіційне звернення до Росії з приводу інциденту, який трапився минулого тижня із фрегатом Zr.Ms. Evertsen у Чорному морі на південний схід від окупованого Криму. Про це йдеться в опублікованій у вівторок, 29 червня, заяві міністерства оборони Нідерландів.

У повідомлені оборонного відомства Нідерландів уточнили, що російські винищувачі у четвер, 24 червня, здійснили вдавані атаки на нідерландське судно, яке входить у британську ударну групу і патрулює Чорне море разом з британським HMS Defender. Обидва кораблі беруть участь у навчаннях "Сі Бриз".

Фото: Міноборони Нідерландів

Російські літаки, озброєні бомбами і ракетами класу "повітря-земля", призначеними для ураження цілі з повітря, пройшли у небезпечній близькості до судна. “Після кількох годин залякування сталися перебої з електронним обладнанням Zr.Ms. Evertsen", - йдеться в заяві.

Фото: Міноборони Нідерландів

Капітан нідерландського судна Джордж Пастур повідомив, що фрегат йшов у міжнародних водах і для російської агресії не було причин.

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У міністерстві оборони Нідерландів вважають, що Росія своїми діями порушила право на вільне користування морем, передбачене договором INCSEA, оскільки судно мало повне право проходити в цьому районі.

Нагадаємо, що раніше росіяни заявили про "обстріл" поблизу тимчасово окупованого Севастополя британського есмінця HMS Defender, який раніше заходив до Одеси. Однак у Міноборони Великої Британії цю інформацію спростували.

Новини світу: росіяни повідомили, що обстріляли британський есмінець "Дефендер" біля Севастополя

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