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Російські винищувачі Су-35 “атакували” американські безпілотники у Сирії: відео

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Російські винищувачі Су-35 “атакували” американські безпілотники у Сирії: відео

Російські винищувачі у Сирії здійснювали небезпечні маневри біля американських безпілотників / Фото: скриншот з відео

Російські літаки скинули кілька парашутних сигнальних ракет перед безпілотниками, змусивши їх виконувати маневри ухилення.

У середу, 5 липня, російські винищувачі у Сирії здійснювали небезпечні маневри біля американських безпілотників MQ-9, які виконували місію проти цілей “Ісламської держави”.

Відповідне відео опубліковане на сайті Центру ВПС США.

У повідомленні, яке супроводжує опубліковані кадри, йдеться, що всупереч встановленим нормам і протоколам, російські літаки скинули кілька парашутних сигнальних ракет перед безпілотниками, змусивши їх виконувати маневри ухилення. 

Крім того, один російський пілот розташував свій літак перед MQ-9 і включив форсаж, тим самим зменшивши здатність оператора безпечно керувати літаком.

“Ці події є ще одним прикладом непрофесійних і небезпечних дій російських ВПС, які діють у Сирії”, - заявив генерал-лейтенант ВПС США Алексус Гринкевич.

Американський генерал закликав Москву “припинити безвідповідальну поведінку”.

Російські винищувачі Су-35 “атакували” американські безпілотники у Сирії

Російські винищувачі Су-35 “атакували” американські безпілотники у Сирії

Нагадаємо, у Сирії російські пілоти часто намагаються влаштовувати повітряні провокації.

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Дата публікації
Перегляди
2941
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