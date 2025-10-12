Російські війська активізувались біля Естонії: Таллінн закрив кордон

Естонія / © Associated Press

Естонські прикордонники тимчасово закрили пункт пропуску «Саатсе» на кордоні з Росією через підвищену активність російських військових поблизу прикордонної території.

Про це пише естонський мовник ERR.

Оперативний керівник Південної префектури Кюнтер Педоск розповів, що естонські прикордонники зафіксували підвищену присутність російських військовослужбовців у районі пункту пропуску.

«Російські прикордонники регулярно патрулюють перехід „Саатсе“, адже це їхня територія. Однак цього разу було помічено більший рух, ніж зазвичай», — пояснив Педоск.

За його словами, рішення про закриття дороги ухвалили з міркувань безпеки.

«Ми вирішили закрити дорогу, щоб запобігти можливим провокаціям та інцидентам. Наша головна мета — безпека естонського населення», — наголосив він.

Спочатку прикордонники виставили патрулі по обидва боки дороги, які попереджали водіїв і рекомендували уникати проїзду через район із посиленою військовою активністю.

«Попри цю рекомендацію, були водії, які все ж хотіли продовжити свій шлях через цю ділянку. Оскільки дорога проходить територією Росії, потрібно бути максимально уважним під час руху через Саатсе, зважаючи на ситуацію з безпекою», — додав офіцер.

Раніше повідомлялося, що Естонія, Латвія та Литва розробляють евакуацію 400 000 осіб на випадок нападу Росії.

Ми раніше інформували, що командувач Сила оборони Естонії генерал-лейтенант Андрус Мерило заявив, що збивання російських винищувачів МіГ-31, які усередині вересня залетіти до Естонії, було б стратегічною помилкою.