Російські війська тікають із Сирії: чи воюватимуть вони проти України

Опозиційні сили Сирії заявили про завершення правління диктатора Башара аль-Асада та встановлення контролю влади в республіці. Згодом стало відомо, що країною керуватим Мохаммед аль-Башир.

Чимало іранських військових командувачів, а також російських почали залишати країну. Родина Асада на чолі з Башаром залишила Сирію та прилетіла до Москви.

Зокрема, росіяни виводять кораблі з бази в Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з "Хмейміма". Не виключається, що російських військових можуть відправити до України.

Що відомо про потенційний вплив подій у Сирії на ситуацію в Україні – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Путін намагатиметься помститися за Асада

У зверненні президента України Володимира Зеленського 10 грудня йшлося про те, що кремлівський диктатор намагатиметься помститися за падіння в Сирії диктаторського режиму Башара Асада.

Глава держави наголосив, що диктаторський режим у Сирії протягом десятиліть тримався винятково на насильстві. І саме такими є всі режими, які підтримує і Путін.

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За словами Зеленського, Росія – це держава-в’язниця, яка може утримувати чужу, вкрадену землю лише завдяки в’язницям і катівням, які вона там розміщує.

Як вважає президент України, сирійський і російський диктатори є співучасниками в насильстві.

"Такі диктатори, як Асад, не можуть вижити без таких диктаторів, як Путін. І Путін намагатиметься помститися за падіння Асада. Саме тому ми потребуємо єдності й сили, щоб протистояти режимам, які сіють лише приниження та залишають після себе лише страждання, біль і руїни", – наголосив президент.

Росіяни евакуюють свої війська з Сирії

Через повалення диктаторського режиму росіяни забили на сполох і поспіхом почали виводити свої війська з Сирії. Зокрема, РФ звернулася по допомогу до Туреччини.

У планах РФ – залишити сили лише на військово-морській базі в Тартусі та авіабазі "Хмеймім", тому Москва шукала підтримку в Анкари.

Згодом РФ таки розпочала масовий відступ своїх військ із Сирії, для чого використовує караван військово-транспортних літаків, на які вантажать техніку, озброєння та залишки особового складу.

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За даними Головного управління розвідки України, виліт з авіабази "Хмеймім" планується для кількох літаків Ан-124 та Іл-76МД, які мають доставити вантаж до аеродромів в Росії, зокрема до Ульяновська, "Чкаловського" та "Приволзького".

Для підтримки операції росіяни залучили морські сили та підготували до відправлення суховантаж "Sparta II" і великий десантний корабель "Александр Шабалін" у Балтійську. На Середземному морі також перебувають великі десантні кораблі північного флоту Росії "Александр Отраковський" та "Іван Грен", які йдуть курсом до Тартуса. В операції беруть участь і ворожі фрегати "Адмірал Горшков" та "Адмірал Головко".

В Тартусі російські військові проводять екстрений демонтаж техніки та обладнання. Для забезпечення безпеки відступу вже прибуло кілька сотень російських спецназівців.

"Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази в Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку", – йшлося в повідомленні ГУР.

Також одна з російських військових баз наразі перебуває в облозі.

Російські війська з Сирії можуть перекинути до України

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що перекидання російських військ із Сирії не вплине на ситуацію в Україні. За словами Коваленка, ймовірно, йдеться про 7500 військових.

Зокрема, він зазначив, що станом на літо 2024 року в Сирії перебувало близько 6000-7500 російських військових, включно з представниками ПВК.

"Відповідно навіть у разі перекидання всіх цих військових до РФ із подальшим відправленням на війну проти України це суттєво не вплине на ситуацію на фронті, враховуючи доволі високі щоденні втрати армії РФ у штурмових діях. Ба більше, частина з цих вояків може бути перекинута до Африки", – пояснив Коваленко.

Що кажуть експерти

Військовий експерт Михайло Жирохов попередив, що росіяни перекинуть свої літаки та вертольоти з Сирії на український фронт. Більшість авіації – це винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Щодо російського флоту, то експерт вважає, що Туреччина не пропустить кораблі РФ через Босфорську протоку. Також наразі невідомо, чи зможуть кораблі пройти в районі Гібралтару.

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Військово-морський експерт видання Defense Express, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький прокоментував перекидання російських військових і техніки з Сирії. Він зазначив, що Путін може спробувати попросити Ердогана про вивезення вантажів, але Туреччині це навряд чи потрібно.

За його словами, на авіабазах РФ у Сирії зараз ще перебувають російські військові, вони заблоковані разом з технікою та чекають на вирішення своєї подальшої долі. Зокрема, на базі в Тартусі, яка є радше пунктом технічного обслуговування кораблів, крім охорони, розташована майстерня, кілька допоміжних суден, один-два фрегати і підводний човен. Інколи туди приходили кілька кораблів із системою "Калібр".

Як події в Сирії пов’язані з Україною

Президент України Володимир Зеленський під час звернення 9 грудня зазначив, що режим Асада в Сирії був повалений завдяки тому, що більшість боєздатних росіян перебувають на території України.

"Події в Сирії є яскравим прикладом, що пояснює, чому Україні потрібна непохитна підтримка й упевненість наших партнерів. Усі бачать, яке значення має Україна та війна Росії проти України", – пояснив він.

Президент наголосив, що від сили України залежить, чи сильна армія Росії, адже якщо впаде Україна, очільник Кремля Володимир Путін повернеться і до Сирії, щоб помститися, і до Африки, і до багатьох інших регіонів, які його цікавлять.

З думкою Зеленського погоджується і президент США Джо Байден, який також вважає, що Росія не змогла захистити Асада через величезні втрати на війні проти України.

РФ та Іран звинувачують Україну в підтримці сирійських повстанців

Представник Росії в ООН Василь Небензя звинувачував українські спецслужби в підтримці сирійських повстанців.

Як повідомила агенція "Франс Прес" (AFP), Небензя вказав на бойовиків, пов'язаних з ісламістським угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), які, за його словами, "не лише не приховують того, що їх підтримує Україна, а й відкрито виставляють це напоказ".

Представник РФ зазначив, що є певний "ідентифікований слід", що веде до Головного управління розвідки Міноборони України, яке, за його словами, озброює і тренує повстанців, що діють на північному заході Сирії.

Зокрема, Василь Небензя стверджував, що нібито українські військові інструктори є представниками ГУР. Також російський дипломат твердив, що вони вже давно присутні в Сирії, тренуючи бойовиків ХТШ і готуючи їх до операцій проти російських військ.

Згодом до цих звинувачень доєднався й Іран.

В Міністерстві закордонних справ України зазначили, "що на відміну від Росії, Україна дотримується норм міжнародного права, принципів непорушності суверенітету й територіальної цілісності інших країн".

Події в Сирії мають стати сигналом для Путіна

Як пише видання New York Post, завершення “кривавого правління” родини Асада через 53 роки є серйозною втратою для режимів Ірану та Путіна, які були основними союзниками сирійського диктатора.

Зокрема, цей результат показує, що імперські амбіції кремлівського правителя перевищують можливості, попри підтримку з боку Ірану та Китаю.

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Також обраний президент США Дональд Трамп, за інформацією видання, виніс із цього важливий урок: поразка в Сирії є ще однією причиною для Путіна відступити в Україні. Зокрема, як вважають західні експерти, укладення угоди про припинення вогню між Україною та Росією може стати для кремлівського диктатора Володимира Путіна важким, але розумним кроком. Це може забезпечити Росії “незалежність” і відновити її відносини з західними країнами.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, яке майбутнє прогнозували для Сирії після падіння диктаторського режиму Асада.

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