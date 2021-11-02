Російські війська поблизу України та вакцинація у США. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У Мережі з'явилися супутникові фотографії, на яких видно, що Росія зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною. Читати далі –>
- Невідомим об'єктом, з яким у жовтні в Південнокитайському морі зіткнувся атомний підводний човен ВМС США USS Connecticut, виявилася підводна гора. Читати далі –>
- У США 70% дорослого населення повністю вакцинувалися проти COVID-19, а 80% поставили першу дозу вакцини. Читати далі –>
- Україна починає випускати власні набої. Читати далі –>
- Хлопчик-підліток із Сіднея отримав опіки третього ступеня на нозі після того, як спробував зварити цукрову карамель із серіалу Netflix "Гра у кальмара". Читати далі –>