Російські війська просунулися в Курській області: в ISW проаналізували ситуацію

Армія РФ має певні успіхи.
Російські війська нещодавно просунулися в межах українського виступу в Курській області на тлі продовження наступальних операцій 21 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 і 21 грудня, показують, що російські війська просунулися до південно-східних околиць Дар'їно та північних околиць Кругленького (обидва на південний схід від Коренево).
Про це пише ISW.
Деталі
Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 20 грудня, показують, що частини російської 76-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) просувалися в полі на схід від Новоіванівки (на південний схід від Коренево) під час механізованого штурму розміром у взвод. Російський мілблогер стверджував, що російські війська просуваються на південний схід від Коренево в невизначеній лісовій зоні в напрямку Вікторівки, Новоіванівки та Леонідово. Натомість українські сили контратакували в напрямку Погребків (на північний захід від Суджі) і на схід від Дар'їно.
"Інший російський мілблогер стверджував, що 20 грудня російські сили просунулися на північ від Кругленького в невизначеному районі на 1,5 кілометра в глибину, і стверджував, що російські війська просунулися в невизначеному районі 5,5 кілометрів в ширину і 3 кілометри в глибину поблизу Кругленького 16 грудня. Проте ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень", - написали аналітики ISW.
Російські мілблогери стверджували, що російські війська атакують поблизу Новоіванівки, Черкаського Поріччя (на північний схід від Суджі) та Черкаської Конопельки (на південний схід від Суджі) і очищають Руське Поріччя (на північний схід від Суджі).
Раніше аналітики писали, що геолокаційні кадри за 18 грудня показують, як українські сили завдають ударів по північнокорейських позиціях під російським командуванням на захід від Малої Локні. В ISW вважають: це вказує на те, що російські сили недавно просунувся на захід від Малої Локні.
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