Російські війська просунулися в Курській області: в ISW проаналізували ситуацію

Російські війська нещодавно просунулися в межах українського виступу в Курській області на тлі продовження наступальних операцій 21 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 і 21 грудня, показують, що російські війська просунулися до південно-східних околиць Дар'їно та північних околиць Кругленького (обидва на південний схід від Коренево).

Про це пише ISW.

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Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 20 грудня, показують, що частини російської 76-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) просувалися в полі на схід від Новоіванівки (на південний схід від Коренево) під час механізованого штурму розміром у взвод. Російський мілблогер стверджував, що російські війська просуваються на південний схід від Коренево в невизначеній лісовій зоні в напрямку Вікторівки, Новоіванівки та Леонідово. Натомість українські сили контратакували в напрямку Погребків (на північний захід від Суджі) і на схід від Дар'їно.

"Інший російський мілблогер стверджував, що 20 грудня російські сили просунулися на північ від Кругленького в невизначеному районі на 1,5 кілометра в глибину, і стверджував, що російські війська просунулися в невизначеному районі 5,5 кілометрів в ширину і 3 кілометри в глибину поблизу Кругленького 16 грудня. Проте ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень", - написали аналітики ISW.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська атакують поблизу Новоіванівки, Черкаського Поріччя (на північний схід від Суджі) та Черкаської Конопельки (на південний схід від Суджі) і очищають Руське Поріччя (на північний схід від Суджі).

Раніше аналітики писали, що г еолокаційні кадри за 18 грудня показують, як українські сили завдають ударів по північнокорейських позиціях під російським командуванням на захід від Малої Локні. В ISW вважають: це вказує на те, що російські сили недавно просунувся на захід від Малої Локні.

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