Російські війська в Білорусі: скільки ворожих солдатів перебувають у сусідній країні

На території Білорусі наразі перебуває невеликий контингент російських військових. Цієї кількості недостатньо для вторгнення до України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх.

"Росіяни утримують невеликий контингент на території Білорусі. Він налічується сотнями особового складу. Це персонал і особовий склад передавальних центрів та аеродромні працівники", - розповів він.

Він наголошує, що наразі говорити про те, що росіяни повністю вивели свої війська з Білорусі, не можна. За останню добу оперативна обстановка на північному кордоні з сусідньою Білоруссю суттєвих змін не зазнала.

"Ознак створення ударних угруповань ворога не виявлено. Також не виявлено аномальних пересувань ЗС Білорусі у тактичній та оперативно-тактичній глибині від кордону", - сказав Повх.

Нагадаємо, раніше в українському ГУР розповіли, чи є загроза з Білорусі. За словами представника розвідка Андрія Юсова, наразі ситуація на цьому напрямку контрольована.

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