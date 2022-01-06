Російські війська вже ввійшли до Казахстану: Кремль перекинув десантників, які воювали проти України

Російські війська вже ввійшли до Казахстану: Кремль перекинув десантників, які воювали проти України

Російські "миротворці" вже у Казахстані.

В охоплений протестами Казахстан вже прибули перші російські підрозділи зі складу миротворчих сил Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це сьогодні, 6 січня, повідомила пресслужба Організації Договору колективної безпеки, керованої Росією.

"Передові підрозділи з його складу вже розпочали виконання поставлених завдань”, – зазначено в повідомленні ОДКБ.

До складу сил ОДКБ спрямували підрозділи 45-ї окремої бригади спецназу ВДВ Росії, іванівського та ульянівського з'єднань ВДВ, пишуть російські ЗМІ.

За даними розслідування InformNapalm, всі ці російські військові підрозділи брали участь в агресії проти України не лише під час окупації Криму, а й у бойових діях на Донбасі. До слова, у 2001 році офіцерами 45-го полку ВДВ, серед яких був і відомий за подіями на Донбасі Ігор Гіркін (Стрєлков), було проведено серію викрадень місцевих жителів із чеченських сіл Хатуні, Махкети та Тевзені.

Нагадаємо, вранці 6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ). Утім Киргизстан, який входить до країн-членів ОДКБ відмовився направляти свої військова до Казахстану для "зачистки" мітингувальників.

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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