Російські військові бази у Сирії: Кремль розпочав переговори з новою владою — Bloomberg

Військово-морська база в Тартусі надзвичайно важлива для Кремля, оскільки є єдиним російським хабом у Середземному морі.
Після падіння уряду сирійського диктатора Башара Асада Росія розпочала переговори з новою владою щодо збереження двох своїх військових баз на території цієї країни.
Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Повалення режиму Асада фактично нівелювало попередні домовленості про 49-річну оренду військово-морської бази на узбережжі Середземного моря в Тартусі та авіабази "Хмеймім". Про довготривалу оренду Росія домовилася ще 2017 року — через два роки після того, як Путін надіслав військову підмогу урядовій армії президента Башара Асада.
Російське джерело видання стверджує, що Міноборони РФ начебто має неофіційну домовленість про збереження своєї військової присутності на згаданих базах з керівництвом угруповання Хаят Тахрір аш-Шам, яке очолило наступ на режим Асада.
Військово-морська база в Тартусі надзвичайно важлива для Кремля, оскільки є єдиним російським хабом у Середземному морі. Авіабаза "Хмеймім" використовується для операцій в Африці, де Росія намагається здійснювати свій політичний вплив.
Ситуація з російськими військовими базами ще може змінитися на тлі нестабільності в Сирії.
Виданню не вдалося перевірити отриману від джерел інформацію в офіційних осіб перехідного уряду в Сирії.
Нагадаємо, раніше військовий оглядач The Telegraph Девід Акс припустив, що успішне повстання проти режиму сирійського президента Башара Асада може призвести до втрати Росією своєї військової бази в Середземному морі. Така ситуація може спонукати Москву відновити доступ до Середземного моря через Босфор, а це означає — припинити війну в Україні.
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