Російські військові бази у Сирії: Кремль розпочав переговори з новою владою — Bloomberg

Військово-морська база в Тартусі надзвичайно важлива для Кремля, оскільки є єдиним російським хабом у Середземному морі.

Після падіння уряду сирійського диктатора Башара Асада Росія розпочала переговори з новою владою щодо збереження двох своїх військових баз на території цієї країни.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Повалення режиму Асада фактично нівелювало попередні домовленості про 49-річну оренду військово-морської бази на узбережжі Середземного моря в Тартусі та авіабази "Хмеймім". Про довготривалу оренду Росія домовилася ще 2017 року — через два роки після того, як Путін надіслав військову підмогу урядовій армії президента Башара Асада.

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Російське джерело видання стверджує, що Міноборони РФ начебто має неофіційну домовленість про збереження своєї військової присутності на згаданих базах з керівництвом угруповання Хаят Тахрір аш-Шам, яке очолило наступ на режим Асада.

Військово-морська база в Тартусі надзвичайно важлива для Кремля, оскільки є єдиним російським хабом у Середземному морі. Авіабаза "Хмеймім" використовується для операцій в Африці, де Росія намагається здійснювати свій політичний вплив.

Ситуація з російськими військовими базами ще може змінитися на тлі нестабільності в Сирії.

Виданню не вдалося перевірити отриману від джерел інформацію в офіційних осіб перехідного уряду в Сирії.

Нагадаємо, раніше військовий оглядач The Telegraph Девід Акс припустив, що успішне повстання проти режиму сирійського президента Башара Асада може призвести до втрати Росією своєї військової бази в Середземному морі. Така ситуація може спонукати Москву відновити доступ до Середземного моря через Босфор, а це означає — припинити війну в Україні.

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