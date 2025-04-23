Російські військові грабують своїх: винесли холодильники і більярдні столи

Російський військовий / © Associated Press

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Російські військові розграбували базу відпочинку «Малинівка» в Бєлгородській області РФ. Список викраденого майна складається із 37 позицій.

Про це повідомляє місцеве видання «Пепел».

Зокрема, було вкрадено холодильники, побутову техніку, промисловий гриль, два більярдні столи, насоси для басейну, 160 алюмінієвих радіаторів, 400 метрів пластикових труб, 200 квадратних метрів ковроліну та надувний човен.

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Грабунок виявився після того, як російські військові підрозділи покинули зайняту ними базу відпочинку в селі Нова Таволжанка. Окрім розграбованих приміщень мародери залишили після себе вибиті шибки та двері, розтрощені меблі.

Власники «Малинівки» написали заяви до слідчих органів, однак про результати розслідування досі нічого невідомо.

Як повідомляє The Moscow Times, раніше жителі Бєлгородської області скаржилися на те, що російські військові, які відбивають атаки української армії на кордоні, пограбували кілька десятків приватних будинків у селі Реп’яхівка Краснояружського району.

За словами одного з місцевих мешканців, у багатьох будинках валялися пляшки з-під спиртного, а в деяких — тіла мертвих російських військовослужбовців.

Відомості про «незаконні проникнення» до будинків було передано до МВС та військової поліції, які розпочали таке ж безрезультатне розслідування.

Нагадаємо, раніше колишній губернатор Курської області Роман Старовойт, який зараз обіймає посаду міністра транспорту РФ, визнав, що російські військові грабували будинки в російських селах.