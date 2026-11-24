Винищувачі F-16 / © Associated Press

Реклама

Уранці 24 листопада кілька російських військових літаків ненадовго з’явилися в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Південної Кореї над Японським морем.

Про це повідомляє Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї та агентство Yonhap.

Реклама

За даними південнокорейських військових, російські літаки увійшли до ідентифікаційної зони ППО країни рано-вранці у вівторок. Вони наблизилися до острова Уллин, розташованого в Японському морі, а згодом залишили цю територію.

Реклама

Поява російської авіації стала підставою для оголошення екстреної тривоги. Повітряні сили Південної Кореї оперативно направили в небо винищувачі, щоб контролювати ситуацію та реагувати на можливі загрози.

Водночас у військовому командуванні наголосили, що російські літаки не порушили державного повітряного простору Південної Кореї. Вони лише перебували в її ідентифікаційній зоні ППО, після чого покинули її.

Ідентифікаційна зона протиповітряної оборони не є частиною суверенного повітряного простору держави. Це ширша територія, у межах якої країна вимагає від іноземних літаків завчасно повідомляти про себе, щоб військові могли визначити їхню належність і наміри.

На тлі інциденту уряд провінції Північна Кьонсан розіслав жителям острова Уллин попередження про необхідність евакуації. Однак уже приблизно за п’ять хвилин тривогу скасували.

Реклама

У повідомленні місцевої влади літаки помилково назвали ймовірно північнокорейськими, хоча згодом військові повідомили, що йшлося про російську авіацію.

Раніше повідомлялося, що кілька російських безпілотників порушили повітряний простір Молдови.

Ми раніше інформували, що через наближення російських бойових бортів до своїх повітряних рубежів Японія і Південна Корея були змушені екстрено підняти за тривогою винищувальну авіацію.

Новини партнерів