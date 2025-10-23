- Дата публікації
Російські військові літаки порушили повітряний простір Литви: подробиці
Російські літаки Су-30 та Іл-78 РФ порушили повітряний простір Литви.
Увечері 23 жовтня російські військові літаки порушили державний кордон Литви. Президент країни Ґітанас Науседа прокоментував цей інцидент.
Про це він розповів у соцмережі Х.
Деталі інциденту
Близько 18:00 Повітряні сили Литви зафіксували, як російський винищувач Су-30 та літак-заправник Іл-78 порушили повітряний простір поблизу міста Кибартай.
«Це є кричущим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності Литви. Це ще раз підтверджує важливість посилення готовності європейських сил протиповітряної оборони», — зазначив президент Литви.
Літаки, ймовірно, проводили навчання з дозаправки в Калінінградській області, пролетіли над територією Литви близько 700 метрів. Вони перебували у повітряному просторі країни приблизно 18 секунд.
Реакція влади та НАТО
У відповідь на інцидент Міністерство закордонних справ Литви викличе представників російського посольства, щоб висловити протест проти «безрозсудної та небезпечної поведінки».
Як повідомили у Збройних силах країни, негайно після порушення на місце були підняті два винищувачі Eurofighter Typhoon Повітряних сил Іспанії, які виконують місію повітряного патрулювання НАТО. Вони наразі здійснюють патрулювання в районі інциденту.
Нагадаємо, раніше російські Су-30 і МіГ-31 летіли над Балтикою, порушуючи всі правила — їх перехопила авіація НАТО.
А раніше, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 увійшли до повітряного простору Естонії. Для їхнього супроводу в повітря були підняті шведські та фінські винищувачі, італійські літаки, що вилетіли з аеродрому Емарі.