Російські військові літаки порушили повітряний простір Литви: подробиці

Російські літаки(ілюстративне фото) / © Associated Press

Увечері 23 жовтня російські військові літаки порушили державний кордон Литви. Президент країни Ґітанас Науседа прокоментував цей інцидент.

Про це він розповів у соцмережі Х.

Деталі інциденту

Близько 18:00 Повітряні сили Литви зафіксували, як російський винищувач Су-30 та літак-заправник Іл-78 порушили повітряний простір поблизу міста Кибартай.

«Це є кричущим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності Литви. Це ще раз підтверджує важливість посилення готовності європейських сил протиповітряної оборони», — зазначив президент Литви.

Літаки, ймовірно, проводили навчання з дозаправки в Калінінградській області, пролетіли над територією Литви близько 700 метрів. Вони перебували у повітряному просторі країни приблизно 18 секунд.

Реакція влади та НАТО

У відповідь на інцидент Міністерство закордонних справ Литви викличе представників російського посольства, щоб висловити протест проти «безрозсудної та небезпечної поведінки».

Як повідомили у Збройних силах країни, негайно після порушення на місце були підняті два винищувачі Eurofighter Typhoon Повітряних сил Іспанії, які виконують місію повітряного патрулювання НАТО. Вони наразі здійснюють патрулювання в районі інциденту.

Нагадаємо, раніше російські Су-30 і МіГ-31 летіли над Балтикою, порушуючи всі правила — їх перехопила авіація НАТО.

А раніше, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 увійшли до повітряного простору Естонії. Для їхнього супроводу в повітря були підняті шведські та фінські винищувачі, італійські літаки, що вилетіли з аеродрому Емарі.