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Російську військову машину висміяли за схожість із фургоном з комедії "Тупий та ще тупіший" – фото

Російську військову машину висміяли за схожість із фургоном з комедії "Тупий та ще тупіший" – фото

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
3439
Час на прочитання
2 хв
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Російську військову машину висміяли за схожість із фургоном з комедії "Тупий та ще тупіший" – фото

Російську військову машину порівняли з фургоном із "Тупий та ще тупіший"/ Фото: Universal Pictures

Юзери вже чекають на відео знищення автівки окупантів ЗСУ.

Російський фронтовий службовий автомобіль був висміяний у соціальних мережах через те, що він мав вигляд як машина з відомого комедійного фільму.

Про це пише Daily Star.

Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики у США, поділився зображенням російської машини "буханки", справжня назва якої УАЗ-452, для боротьби з БПЛА на даху.

Його маскування спричинило істерику, адже замість того, щоб приховати автомобіль, додані доповнення зробили його ще помітнішим.

Російська військова машина / Фото: Ugolok_Sitha/Telegram / ©
Російська військова машина / Фото: Ugolok_Sitha/Telegram

Машину порівняли з Ford Econoline з фільму 1994 року "Тупий та ще тупіший".

Econoline у фільмі мав вигляд як величезний собака на колесах після того, як персонаж Джеффа Деніелса Гаррі Данн витратив усі свої заощадження на переобладнання службового фургона в пересувний бізнес із догляду за собаками під назвою Mutt Cutts, і був загримований під вівчарку.

Російську військову машину порівняли з фургоном із
Російську військову машину порівняли з фургоном із "Тупий та ще тупіший"/ Фото: Universal Pictures

Після того, як Лі на це вказали, він зізнався: "Я теж про це думав".

Також у коментарях писали:

  • Еволюція російських автомобілів: від фургона Скубі-Ду до мобільного Чубакки
  • Має досить легкозаймистий вигляд
  • Я з нетерпінням чекаю на майбутнє відео, де цю штуку збиває дрон, і весь цей камуфляж спалахує, як суха ялинка

Нагадаємо, експолковник російської розвідки втік до Нідерландів, щоб свідчити у суді проти Росії. Він відслужив 25 років спершу в російській армії, потім – у ПВК "Вагнера".

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Дата публікації
Перегляди
3439
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