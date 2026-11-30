Пашинян і Путін / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян має намір порушити питання подальшого перебування російської військової бази у Гюмрі під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві. За його словами, Єреван не бачить необхідності в присутності російських військових, однак готовий обговорити позицію Москви щодо збереження бази.

Про це Пашинян заявив в ефірі суспільного телеканалу «Вірменія 1».

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Пашинян хоче почути позицію Москви

Очільник вірменського уряду наголосив, що його країна не потребує російської військової бази незалежно від аргументів на користь її присутності. Водночас він вважає, що питання подальшого перебування російського військового контингенту необхідно обговорити безпосередньо з керівництвом РФ.

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«Вірменії база не потрібна незалежно від обґрунтувань. Отже, в Росії ми маємо обговорити це питання — бажає Росія зберегти базу чи ні. Якщо бажає — це одна ситуація, якщо ні — інша», — заявив Пашинян.

Він також підкреслив, що вірменська влада ніколи офіційно не порушувала питання про виведення російської військової бази з території країни.

За словами прем’єра, після попередніх переговорів із Путіним журналісти запитували його про можливість припинення присутності російських військових. Тоді Пашинян відповів, що Єреван не бачить потреби в такій базі, але остаточна позиція Москви також має значення.

Путін раніше допустив виведення бази

Пашинян нагадав, що після зустрічі на саміті Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку 1 вересня Володимир Путін заявив про готовність Росії вивести військову базу з Вірменії «хоч завтра», якщо виникне така потреба.

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Тепер сторони мають можливість повернутися до цього питання під час нових переговорів у Москві.

Що відомо про російську база у Гюмрі

102-га російська військова база розташована у місті Гюмрі на північному заході Вірменії. Її присутність передбачена міждержавним договором, укладеним у 1995 році.

У 2010 році сторони підписали протокол, який продовжив термін перебування російської бази у Вірменії до 2044 року.

Нова зустріч Нікола Пашиняна з Володимиром Путіним запланована на 3 грудня. Очікується, що переговори в Москві стануть нагодою для обговорення майбутнього російської військової присутності у Вірменії.

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Нагадаємо, Росія може остаточно втратити контроль над охороною кордонів Вірменії, де її прикордонники перебувають понад 30 років. Єреван готується повністю відмовитися від їхніх послуг і водночас не збирається відступати від європейського курсу.

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