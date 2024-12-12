Російські військові пиячать і мародерять у Сирії, очікуючи евакуації - ГУР

Військові підрозділи Росії з віддалених районів Сирії стягуються на морській та авіаційній базах у Тартусі та Хмеймімі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

"Ті росіяни, хто дістався до місць евакуації, як правило пиячать та мародерять в очікуванні свого рейсу", - йдеться в повідомленні.

Щодня між Хмеймімом і російськими аеродромами курсують 4-5 військово-транспортних літаків.

"Для вивозу озброєння та військової техніки з Сирії до бази в Тартусі продовжують перехід кораблі держави-агресора “іван ґрєн” та “алєксандр остраковскій” ― зараз вони у Норвезькому морі, за кілька днів запланований їхній прохід Ла-Маншем", - повідомляє ГУР.

Там додали, що до сирійського порту також прямує російський суховантаж “Sparta” з Балтійська, а “Sparta II” із Санкт-Петербурга планують використати для перевезення техніки. Російський генерал-полковник Олександр Чайко наказав ремонтувати техніку, вивезену з Сирії.

Нагадаємо, у Мережі з’явилися кадри, на яких росіяни тікають із Сирії.

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