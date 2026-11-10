Російські військові побили українця за кордоном: двох підозрюваних затримали

Російські військові напали на українця у Вірменії / © Associated Press

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У вірменському місті Ґюмрі правоохоронці затримали двох військовослужбовців місцевої російської бази. Підставою для дій поліції стала заява громадянина України Дмитра Самуеленка, який повідомив, що приблизно місяць тому зазнав нападу та побиття з боку цих військових.

Про це повідомляє вірменська служба «Радіо Свобода».

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У Вірменії російські військові напали на українця: подробиці

Причини та мотиви конфлікту наразі залишаються нез’ясованими. Затримані російські військові перебувають під вартою. Їм інкримінують напад із завданням легких тілесних ушкоджень. У слідчому комітеті Вірменії повідомили, що призначили судово-медичну експертизу.

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Повідомляється, що це не перший випадок у регіоні за участю російських військових.

На початку листопада в розпорядженні вірменських правозахисників опинився відеозапис, на якому російські військові в Ґюмрі знущаються з юнака. За інформацією «Радіо Свобода», постраждалий також є росіянином. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

У Ґюмрі дислокується основний гарнізон 102-ї російської військової бази — єдиного військового об’єкта РФ на території Вірменії.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у Вірменії неодноразово фіксували випадки викрадення росіян з антивоєнною позицією. Їх насильно привозили на базу в Ґюмрі, після чого етапували до РФ.

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Напади на українців за кордоном: останні новини

Нагадаємо, у Польщі в ніч проти 13 серпня дві місцеві мешканки вчинили напад на українців біля закладу CastaCraftowe. Почувши українську та російську мову, одна з польок почала висловлювати ксенофобські образи, вигукувати «Spierdalaj do Ukraine», після чого зайшла до кафе, де почала бити присутніх та псувати майно.

Про інцидент повідомив у Facebook працівник закладу Богдан Угринчук, фіксуючи ситуацію на відео для поліції.

За словами Угринчука, присутні не могли дати фізичну відсіч, аби не зазнати юридичної відповідальності, тому були змушені терпіти агресію до приїзду правоохоронців. Чоловік закликав до максимального розголосу ситуації, щоб притягнути нападниць до відповідальності, а також звернувся до поляків із проханням не виявляти агресію до тих, хто не завдає їм шкоди.

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