Операція ЗСУ у Курській області: російські військові повернули деякі позиції - ISW

Начебто російські війська нещодавно відновили втрачені позиції на захід від Уланок.

Російські війська нещодавно відновили втрачені позиції в Курській області.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Американські аналітики, посилаючись на геолокаційні кадри, опубліковані 8 вересня, стверджують, що російські війська нещодавно відновили втрачені позиції на захід від Уланок (на південний схід від Суджі).

Російське джерело запевняє, що їхні військові відновили повний контроль над Комарівкою і Вишнівкою (обидва на південний захід від Кореневого), просунулися на схід від Кореневого і просунулися на 300 метрів у районі Мала Локня-Черкаське-Порічне і в невизначених районах південної частини Суджанського району.

Ні Україна, ні Росії не коментували цю інформацію.

"В Курській області діють підрозділи російської 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот, Південний військовий округ), 11-ї повітряно-десантної бригади (ВДВ), загон "Кошмар" та загон чеченського спецназу "Аїда", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, як ЗСУ зірвали російський план наступу на Сумщині.

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