Російські військові зробили заяву щодо ударів по території Польщі

Атака російських "Шахедів" / © t.me/SJTF_Odesa

Міністерство оборони Російської Федерації заявило про відсутність намірів завдавати ударів по території Польщі, коментуючи інцидент з безпілотниками, які, за твердженням військового відомства держави-агресорки, «нібито перетнули кордон».

Заяву російського військово-політичного керівництва цитує британське видання Sky News.

У цій заяві російське міністерство оборони цинічно запевнило, що під час повітряної атаки минулої ночі «усі визначені цілі уражені».

«Не планувалося завдавати ударів по жодних цілях на території Польщі. Максимальна дальність польоту російських безпілотників, використаних під час удару, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 км», - стверджують у військовому відомстві РФ.

Згадкою про максимальну дальність польоту російських дронів у Москві знову заперечили свою причетність до інциденту.

Водночас російське міноборони заявило про готовність провести консультації з цього приводу з польським оборонним відомством.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.

Тимчасовий повірений у справах Росії в Польщі Андрій Ордаш заявив про безпідставність та необґрунтованість звинувачення у порушенні повітряного простору країни російськими дронами.

Тим часом НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору у зв’язку з інцидентом з російськими безпілотниками у Польщі. У рамках цієї процедури вже відбулися консультації.