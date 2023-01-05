Російські військовослужбовці у тимчасово окупованій Україні є законними цілями для ЗСУ, – Джон Кірбі

Адміністрація президента США Джо Байдена не збирається "заламувати руки" через масові втрати в російській армії внаслідок удару по казармі в Макіївці.

Координатор зі зв'язків із громадськістю Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що США не збираються "заламувати руки" через масову ліквідацію російських окупантів внаслідок удару по Макіївці.

Про це йшлося під час його обговорення ліквідації окупантів у ПТУ №19 у Макіївці Донецької області, "Голос Америки".

У США не надали оцінку кількості загиблих унаслідок удару по російських окупантах. Кірбі зауважив, що війна "є кривавою історією" і зараз на Донбасі тривають запеклі бойові дії.

Координатор зі зв'язків із громадськістю Ради національної безпеки США також відмовився коментувати ймовірне використання для удару по Макіївці реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Додамо, що у новорічну ніч було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, де перебували мобілізовані вояки армії РФ. Міноборони Росії досі не склало списків загиблих та поранених. А родичі солдатів розповіли, що вцілілих військовослужбовців хотіли відправити на передову.

Мобілізовані з гуртожитку ПТУ, повинні були стати кістяком угруповання окупаційних військ на сході України.

Читайте також: