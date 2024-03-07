Російські “воєнблогери” панікують через удари українських дронів: у чому причина

Російська ППО не може захистити територію РФ, тому що простори дуже великі.

Після серії вдалих ударів українських дронів, зокрема по нафтобазах та складах паливно-мастильних матеріалів у Курській і Воронезькій області РФ, російські “військові експерти” запанікували. Вони визнали, що російська ППО не здатна захистити усі об’єкти від цих атак.

На це звернув увагу в своєму огляді український журналіст Денис Казанський.

За його словами, російські “воєнблогери” почали вимагати посилювати ППО для охорони таких об’єктів. Але, як виявилося, зробити це нічим.

Зокрема російський військовий оглядач, полковник у відставці Михайло Ходарьонок визнав, що можливості українських дронів зростають, дальність їхньої дії збільшується, а Росія так і не змогла знайти ефективний захист.

В ефірі російського телеканалу він говорив, що українські дрони можуть завдавати удари в межах європейської частини РФ - вони долітають і до Нижнього Новогорода і до Санкт-Петербурга, тобто дальність 1000 км для них уже не межа.

Водночас він визнав, що російська ППО не може захистити територію РФ, тому що простори дуже великі.

“Дивовижні люди, звісно. Не можуть свою територію освоїти та захистити, але при цьому розв'язали війну, щоб захопити ще більше землі”, - прокоментував Денис Казанський.

Також український журналіст зазначив, що така зброя в Україні з’явилася через два роки “демілітаризації”, яка, як стверджує Путін, йде за планом.

Нагадаємо, у Курській області заявили про атаку безпілотниками 6 березня, внаслідок чого спалахнула пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів, є влучання по Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінату.

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