Російські винищувачі над Естонією: премʼєр неоднозначно пояснив, чому їх не збивали

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал / © Associated Press

Реклама

Прем’єр Естонії Крістен Міхал пояснив, чому російські МіГ-31, які порушили повітряний простір країни, не збивали.

Про це повідомляє ERR.

Як зазначається, Міхала запитали, чому російські МіГ-31, які залетіли до повітряного простору Естонії, не збили.

Реклама

«Я б сказав так: для застосування сили все ж таки існують певні параметри. Їх змусили залишити повітряний простір після отримання сигналу. Але вони не зробили це так швидко, як могли б», — відповів прем’єр.

За його словами, стаття 4 і консультації із союзниками по НАТО прояснять, як члени Альянсу діятимуть наступного разу.

«Але НАТО діє, Альянс готовий, і його здатність до реагування на дуже високому рівні», — наголосив Міхал.

На запитання, що має статися, щоб російські літаки були збиті, він відповів, що «кожна дія має свої параметри».

Реклама

«Я хочу, щоб для росіян було зрозуміло: їм зовсім не варто сюди потикатися, щоб взагалі не постало питання про те, чи їх збивати», — додав прем’єр Естонії.

Раніше повідомлялося, що пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк заявила, що її країна не збивала російські винищувачі через те, що немає власної подібної зброї.

Ми раніше інформували, що у Росії спростували звинувачення у порушенні повітряного простору Естонії, заявивши, що польоти винищувачів відбувалися за правилами та не перетинали кордони інших держав.