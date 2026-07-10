Європейські країни можуть стати об’єктом нападу Росії / © Associated Press

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Росія дедалі активніше готує свої безпілотні сили до можливого масштабного конфлікту із Заходом.

Про це пише Forbes.

П’ятий фестиваль безпілотників, який відбудеться цього серпня, проходитиме під гаслом підготовки до «великої війни з НАТО». Захід традиційно збирає операторів дронів, військових і виробників, які демонструють нові технології та обговорюють сучасну тактику застосування безпілотних систем.

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«Дронниця» (фестиваль безпілотників у РФ — ред.) дає зрозуміти, що така потенційна підготовка до конфлікту буде обговорена під час заходу, запрошуючи учасників підготуватися зробити свій внесок у досягнення цієї мети своїми думками, ідеями та технологіями», — вважає експерт із російських безпілотників і радник аналітичних центрів CNA та CNAS Семюел Бендетт.

За словами експерта, йдеться не про політичні заяви чи пропагандистські погрози, а про технічний форум, де аналізують досвід війни, шукають нові рішення та вивчають тактику противника.

На його думку, прагнення Москви пояснюється тим, що війна проти України не принесла Кремлю швидкої перемоги, а президент РФ Володимир Путін потребує військового успіху для зміцнення своїх позицій усередині країни.

У статті також згадується досвід війни в Афганістані, після якої повернення ветеранів стало одним із чинників суспільних змін у Радянському Союзі. Автор припускає, що Кремль прагне уникнути повторення подібного сценарію після завершення нинішньої війни.

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Окрему увагу приділено країнам Балтії. За словами Бендетта, росія останніми місяцями будує нові великі військові бази поблизу цього регіону, які потенційно можуть використовуватися для розміщення понад 100 тисяч військовослужбовців. Водночас експерт не стверджує, що напад є неминучим, але вважає, що підготовку до такого сценарію не варто ігнорувати.

«Росія вже має великі запаси ударних дронів Shahed і значну кількість FPV-безпілотників, які можуть відігравати ключову роль у майбутніх військових операціях», — додав він.

Ймовірний напад РФ на країни НАТО — що відомо

Естонія, Латвія та Литва розробляють евакуацію 400 000 осіб на випадок нападу Росії. Країни Балтії вже давно попереджають своїх партнерів по НАТО про потенційну російську агресію. Усе через нещодавні кібератаки, дезінформаційні кампанії та порушення їхнього повітряного простору російськими винищувачами й безпілотниками.

Хоча Росія заперечує будь-які наміри нападу на НАТО, ці три країни, які в минулому були анексовані Москвою, подвоїли свої витрати на оборону після повномасштабного вторгнення до України.

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загроза для країн НАТО з боку Росії стане реальністю не через роки, а за кілька найближчих місяців.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, додав, що, хоча сьогодні в Москви немає ресурсів для повномасштабної війни проти Європи, не можна відкидати, що до 2028 року вони можуть з’явитися. Це стане можливим, якщо в Росії проведуть мобілізацію.

Аналітики зазначають, що протягом останніх років Росія брала участь у різноманітних відкритих та прихованих атаках на держави НАТО, серед яких диверсійні місії, радіоелектронні перешкоди, глушіння GPS-сигналів та підпали.

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