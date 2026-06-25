Російські звірства в Малі: військові стратили цивільних і залишили жахливе нацистське "послання"

Російські найманці / Ілюстративне фото / © скриншот з відео

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У вівторок, 23 червня 2026 року, на півночі Малі патруль місцевої армії спільно з російськими найманцями з «Африканського корпусу» стратив чотирьох беззбройних цивільних осіб. Жертвами стали двоє туарегів і двоє представників народу сонгай, які були звичайними скотарями та не мали жодних зв’язків з озброєними угрупованнями. Щоб залякати місцеве населення, після вбивства військові розчленували одне з тіл і склали з відрубаних кінцівок нацистську свастику навколо відтятої голови.

Про ці воєнні злочини з посиланням на свідчення місцевих жителів і правозахисників повідомляє «Міжнародне французьке радіо» (RFI).

Акт екстремального варварства

Місцеві жителі в районі Зарго виявили два тіла після того, як повз них проїхав військовий конвой. Ще за три кілометри звідти, поблизу Абакоїри, внаслідок удару безпілотника того ж патруля загинуло двоє молодих чоловіків, які їхали на мотоциклі. Хоча використання мотоциклів поза містами офіційно заборонено для боротьби з бойовиками, місцеві джерела наполягають, що загиблі були звичайними мирними жителями, особи яких відомі.

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«Це жахлива сцена, це надзвичайне варварство, ніщо не може виправдати це звірство. Це суперечить міжнародному гуманітарному праву, принципам ведення війни. Коли ми виявляємо людину, розчленовану для того, щоб утворити нацистський символ — це дійсно шокує», — заявив Тілла Аг Зейні, генеральний секретар місцевої правозахисної організації CD-DPA.

Нацистські традиції російських найманців

«Африканський корпус» російських найманців став прямим наступником сумнозвісної ПВК «Вагнер», яка від самого початку була відома своїми нацистськими поглядами. Проте такий показовий акт наруги над тілом загиблого з використанням фашистської символіки в Малі фіксується вперше. Самі ж найманці, які зазвичай активно публікують звіти в соцмережах, наразі жодним чином не прокоментували цю подію.

Малійська армія також проігнорувала всі запити журналістів і відмовилася надавати офіційні пояснення щодо цієї жорстокої операції.

Нагадаємо, російські найманці «Африканського корпусу», який діє під егідою Міноборони РФ, використовують ті самі методи, що й їхні попередники з ПВК «Вагнер». У Малі вони спалюють села та розстрілюють мирних мешканців. Біженці стверджують, що росіяни відбирали в мирних жителів продукти та цінності, били та вбивали їхніх родичів, забирали з собою жінок.

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