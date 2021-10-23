Російських дипломатів звинуватили у дестабілізації в країні, яка недавно проголосила незалежність

Російських дипломатів звинуватили у дестабілізації в країні, яка недавно проголосила незалежність

Двох посадових осіб відділення зв'язку Російської Федерації в Косово оголосять персонами нон-ґрата.

У п’ятницю, 22 жовтня, президентка Косово Вйоса Османі доручила МЗС країни вислати з країни двох російських дипломатів, які “загрожують національній безпеці та конституційному ладу”.

Про це повідомляє Associated Press.

У повідомленні не уточнюють, які саме дії росіян призвели до їх видворення з країни. Йдеться лише про те, що персонами нон-ґрата оголошено посадових осіб відділення зв'язку Російської Федерації.

Також читайте Косово та Сербія домовилися про деескалацію: на лінію розмежування зайдуть сили НАТО

Водночас глава держави заявила, що в Косово продовжать “боротьбу із згубною силою Росії та її довірених осіб в регіоні” та співпрацю із “американськими і європейськими союзниками, щоб запобігти можливості Косово і сусідніх країн стати жертвою російських амбіцій щодо дестабілізації регіону”.

У Косово було проголошено незалежність у 2008 році, яку не визнає низка країн, серед яких Росія, яка є близьким союзником Сербії. Бюро зв’язку РФ в Косово діє від 2005 року.

США та більшість країн Заходу визнають незалежність Приштини.

Нагадаємо, раніше НАТО і ЄС закликали Белград і Приштину до деескалації конфлікту, який нещодавно загострився на півночі країни.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання