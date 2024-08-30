Російських найманців перекидають з Буркіна-Фасо до Курської області – Le Monde

Російських військових з ПВК "Ведмеді", які перебували в африканській країні Буркіна-Фасо, направлять до Курської області, щоб відбивати наступ ЗСУ.

Про це пише Le Monde.

Зазначається, що бійці бригади забезпечували охорону низки ключових фігур, зокрема, ймовірно, глави хунти капітана Ібрагіма Траоре.

"Їхня місія була нетривалою – зараз вони пакують валізи. Офіційною причиною їхнього від'їзду, лише за три місяці після прибуття, є участь у російських оборонних зусиллях проти наступу української армії, розпочатого 6 серпня в Курській області", — пише Le Monde.

Командир бригади "Ведмеді" Віктор Єрмолаєв на псевдо "Джедай", який зв'язався з Le Monde 22 серпня через службу зашифрованих повідомлень Telegram, підтвердив виведення військ. "Всі російські солдати забувають про свої проблеми і об'єднуються для боротьби з ворогом", — написав він.

За даними видання, 27 серпня у Telegram-каналі його підрозділу з'явилося більш чітке повідомлення про те, що "у зв'язку з останніми подіями бригада повертається до Криму", де базується ПВК.

У ПВК "Ведмеді" заперечують зв’язок з російським оборонним відомством.

Нагадаємо, Росія планує нову хвилю прихованої мобілізації через значні втрати на фронті.

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