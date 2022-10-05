Російських окупантів спеціально навчають розстрілювати цивільні автівки: розповідь очевидця

Виявляється, російських вояків навчають цьому на військових полігонах.

Історією про це в Мережі поділився росіянин, якого ледь не "розстріляли" свої.

Чоловік на авто саме під’їздив до міста Вольськ, де розташований військовий полігон, коли з-за повороту з кущів зненацька вискочили люди у військовій формі і направили зброю в бік автомобілів, що їхали дорогою.

"Направили і на мене. Я, якщо чесно, трохи розгубився від такої несподіванки. Думав, що вже українська армія і до нас дісталася, і мало не з'їхав із дороги просто на них. Як зрозумів потім, вони тренуються і вибігають уздовж проїжджої частини на кожне авто, спрямовують зброю", – розповів росіянин.

Він додав, що телефонував на "гарячу" лінію 112 з приводу того, що російські вояки лякають людей. Потім йому перетелефонували з поліції і сказали, що "все норм".

Коли росіянин повертався назад, то послідувала аналогічна ситуація. Військові вибігали з кущів і "атакували" автівки. Вони пояснили, що в них такий наказ.

Нагадаємо, російські війська 30 вересня завдали удару по автоколоні на південний схід від міста Запоріжжя, внаслідок чого загинули мирні жителі.

Читайте також: