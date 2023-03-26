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Російських школярів хочуть примусити виготовляти свічки та сітки для окупантів без згоди батьків

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Російських школярів хочуть примусити виготовляти свічки та сітки для окупантів без згоди батьків

Скриншот з відео

Депутатка від комуністичної партії запропонувала експлуатувати дитячу працю без погодження з їхніми батьками.

У Ростовській області РФ пропонують залучати школярів до виробництва окопних свічок та маскувальних сіток без згоди батьків. З такою ініціативою виступила депутатка від Комуністичної партії Росії Тетяна Іващенко.  

Про це пише Telegram-канал Astra. 

"Ми все-таки маємо повернутися до тієї системи, коли батьки довіряють школі, яка виконує державне замовлення та послання президента. Школа – той інститут, якому треба довіряти, і у своєму патріотичному вихованні школа повинна мати право залучати дітей до суспільно-значущої добровольчої праці без дозволу батьків", - заявила депутатка.

Так, вона запропонувала використовувати працю дітей для потреб війни проти України, наприклад, для виготовлення окопних свічок та маскувальних сіток.

"Діти важче за ганчірку для дошки не піднімають до 11-го класу. А потім їм доводиться через три роки витягувати свого друга з поля бою. Це неправильно, як на мене. Ми маємо вийти з ініціативою", – додала комуністка.

Голова зборів Олександр Іщенко доручив своєму заступнику опрацювати поставлене питання.

Нагадаємо, у Росії школярів змусили зигувати (відео).

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Дата публікації
Перегляди
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