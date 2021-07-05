Російських туристів на Кубі масово відправляють на карантин через діагностований COVID-19

Один росіянин має ускладнення, його госпіталізували.

На Кубі відбулися масові випадки ізоляції туристів з Росії, оскільки їм після прильоту діагностували COVID-19. Наразі понад 150 росіян очікує на нові ПЛР-тести у своїх номерах.

Про це повідомила генеральна консулка РФ на Кубі Нана Мгеладзе, пишуть росЗМІ.

Як зазначається, йдеться про російських туристів з трьох рейсів, які прилетіли до країни в період від 30 червня до 2 липня. Одразу після прильоту вони зробили в аеропорту тести на коронавірус і вони показали, що лише на першому з рейсів 133 людини мають позитивний результат на COVID-19. Повторний аналіз підтвердив захворювання у 33 осіб.

У наступні дні у готельних номерах ізолювали ще близько 130 осіб. З тих, хто прилетів до 29 червня, в готелі-обсерваторі перебуває 14 росіян з підтвердженим коронавірусом. Крім того, одного чоловіка госпіталізували з ускладненнями до Гавани.

А от самі росіяни обурені через це. Вони заявляють, що ніхто з них не хворіє, вони здавали у РФ ПЛР-тести перед вильотом і результати були негативними. Також зазначається, що чимало з них вакциновані російським "Супутником" або мають довідки про наявність антитіл.

Як повідомлялося, у місті Пушкіно (Московська область) облаштували пункт вакцинації від коронавірусу. У процесі очікування через чоловіка почалася сварка, яка переросла в бійку. Росіянин намагався вакцинуватися без черги.

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