Російським чиновникам заборонили виїжджати за кордон: у чому причина — Reuters

Російська влада опустила “залізну завісу” для чиновників, депутатів і працівників держструктур, забороняючи виїзд за кордон навіть до “дружніх” країн.

Про це повідомляє Reuters з посиланням знайомі із ситуацією джерела.

Обмеження на поїздки, які були негласно запроваджені у РФ у 2022 році, а потім закріплені офіційно наприкінці 2023 року, останнім часом стали ще більш жорсткими.

Ініціатива цієї заборони походить від ФСБ. У російській спецслужбі вважають, що чиновники мимоволі можуть розголосити державні секрети або їх затримають та запропонують угоду, щоб розкрити “таємниці”.

Визначення "державної таємниці" в Росії є дуже широким і після повномасштабної війни проти України було ще більше розширено.

Воно включає все, що може завдати шкоди російській державі, включаючи не тільки інформацію про військову сферу чи ядерну промисловість, а й дані про резерви, виробництво та споживання природних ресурсів, експортні дані, певну економічну політику, деякі наукові відкриття та будь-які подробиці про те, як захищаються секрети.

Російські чиновники бідкаються

“Нікуди не можна поїхати взагалі, навіть до Білорусі чи Узбекистану на травневі свята”, — жалівся один зі співрозмовників агентства.

За його словами, щоб перетнути кордон, держслужбовцям потрібен спецдозвіл, який, втім, видають лише у виняткових випадках.

Депутатам Держдуми заборонено залишати Росію взагалі. “Я не можу поїхати навіть до Мінська”, — нарікав працівник апарату нижньої палати російського парламенту.

За його словами, формально існує процедура отримання дозволу, але на практиці всі запити відхиляються.

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Аналогічне правило запроваджене у міністерстві фінансів: дозволено лише поїздки по роботі. Співробітники силових структур — міністерства внутрішніх справ, ФСБ та Росгвардії — можуть провести відпустку в республіках колишнього СРСР, а також на Кубі, в Ірані, Сирії та КНДР.

Навіть подорожі до Китаю, який Кремль називає "стратегічним партнером" Росії, стверджуючи, що між країнами існує "безпрецедентно високий" рівень взаємодії, є під питанням. Причина — у загрозі арешту.

Трохи м'якше, за їхніми словами, обмеження в адміністрації президента. А от в деяких державних компаніях у співробітників уже навіть вилучено закордонні паспорти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російських чиновників та співробітників державних компаній почали забирати закордонні паспорти, щоб вони не могли залишити країну.

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