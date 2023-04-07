Російським депутатам та чиновникам заборонили без дозволу виїжджати з країни

Ця заборона не поширюється на чиновників з адміністрації Кремля.

Російським депутатам заборонили виїжджати з країни без дозволу премʼєр-міністра Михайла Мішустіна, а чиновники можуть поїхати за кордон лише в офіційні відрядження.

Про це інформує російське видання The Bell.

У повідомленні вказується, що російський премʼєр закрив вільний виїзд із країни високопоставленим чиновникам уряду.

Від сьогодні, 7 квітня, російські чиновники можуть виїжджати за кордон лише в офіційних справах. Своєю чергою депутати повинні отримати особистий дозвіл Мішустіна, якщо вони хочуть виїхати за кордон.

Джерела у виданні повідомляють, що віднедавна фактично все керівництво уряду — починаючи від міністрів, керівників апарату (і їхніх заступників), закінчуючи начальниками департаментів — можуть виїздити за кордон лише за окремими рішеннями за погодженням із прем'єром і лише в рамках робочої необхідності.

Втім, ця заборона не поширюється на чиновників з адміністрації Кремля.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Держдумі РФ запропонували повернути поняття "ворог народу" та почати розстрілювати тих, хто підпаде під цю категорію.

Крім того, ми раніше інформували, що голова Державної думи Росії В’ячеслав Володін придумав черговий план порятунку Володимира Путіна від суду в Гаазі – він закликав заборонити діяльність Міжнародного кримінального суду на території Росії.

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