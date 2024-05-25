Російським солдатам пропонують купити "артефакти для прокачування скілів" на фронті (фото)

Загарбникам перед відправлення на фронт пропонують придбати жетон "Архангел Михайло" 210 рублів, який "підвищує влучність".

У Росії церква продає для військових амулети та жетони, які мають підвищувати боєздатність та захищати від дронів.

Відповідний "прейскурант підвищення скілів" опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Російським загарбникам перед відправлення на фронт пропонують придбати жетон "Архангел Михайло" 210 рублів, який "підвищує влучність".

Також пропонуються інші предмети для "прокачування скілів":

- Хрест за 960 рублів посилює захист бронежилета.

- Посудина зі священною водою за 1370 рублів забезпечує захист від фізичної шкоди.

- Ремінь (з молитвою та грецьким хрестом) за 3050 рублів підвищує захист від дронів на полі бою.

- Прапор з образом "Федора Ушакова" за 1500 рублів підвищує бойовий дух.

Прейскурант для солдат РФ / Фото: t.me/ButusovPlus

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий пояснив, чому Росія використовує найманців з Африки на війні в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, як українці у Мережі святкують 500 000 знищених окупантів.

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