Російським священникам наказали щодня молитися за перемогу на війні: з Москви злили лист

Священники мають читати молитву щодня - на службі та вдома.

У Росії священникам РПЦ МП надійшла розсилка з Москви про те, як їм правильно молитися за перемогу росіян в період Великого посту. Йдеться про читання "Молитви про Святу Русь".

Один з таких листів опублікували росЗМІ.

У молитві згадали про творчість патріарха Кирила (глави Російської православної церкви).

"Боже спасения нашего, призри в милости на смиренныя рабы Твоя, услыши и помилуй нас: се бо брани хотящия ополчишася на Святую Русь, чающе разделити и погубити единый народ ея. Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу", - йдеться в тексті листа.

У розпорядженні йдеться і про те, що священники мають читати молитву щодня - на службі та вдома. Також рекомендується пропонувати читання "святих слів" чернецтву і мирянам.

Зазначається, це перший документ, який на офіційному рівні пропагує внутрішньоцерковну підтримку війни.

Нагадаємо, наказ так званого "Всесвітнього російського народного собору" про те, щоб агресію проти України називати "священною війною", свідчить, що російська церква перейшла до релігійного нацизму.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.