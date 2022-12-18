Російським ЗМІ дали команду зображати Путіна як "вісника добрих новин" - ISW

Для цього Путін відкриває індичі ферми та відремонтовані автомагістралі

Кремль розіслав доручення підконтрольним ЗМІ "відбілювати" диктатора Володимира Путіна участю. У "безглуздих заходах", таких як відкриття індичої ферми чи відремонтованої магістралі.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти припустили, що кремлівські політтехнологи хочуть реабілітувати імідж Міністерства оборони України після критики за сторони радикальних націоналістичних блогерів, а також зобразити Путіна як компетентного воєначальника. Для цього підконтрольні ЗМІ розповсюдили інформацію про зустріч Путіна з об'єднаним штабом.

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Аналітики ISW припускають, що Кремль свідомо розповсюдив інформацію про присутність Герасимова, Шойгу і Суровікіна на зустрічі з Путіним, щоб російське Міністерство оборони виглядало організованою командою та захистити військове керівництво від подальшої критики.

Також у Кремлі хочуть зобразити Путіна як лідера, який підтримує звʼязок з простим народом. Для цього розповсюджується інформація про участь Путіна у відкритті відремонтованої автомагістралі, або у відкритті індичої ферми.

На думку експерті Інституту вивчення війни, такі меседжі повинні показати росіянам, що Путін не лише військовий, але й цивільний лідер і має тісні звʼязки з народом. Таким чином Путіна хочуть зобразити лідера, який несе народу "добрі новини".

Нагадаємо, раніше ексочільник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що Володимир Путін поставив своїм військам завдання – до Нового року захопити весь Донбас, зокрема дуже важливим для них є Бахмут.

Крім того, ми раніше інформували, що знайомі з президентом РФ Володимиром Путіним люди стверджують, що він готовий пожертвувати незліченною кількістю життів і ресурсів задля перемоги над Україною.

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