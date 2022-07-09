Російський “аналог” McDonald's перестав готувати картоплю фрі: нарікають на неврожай та дефіцит

Мережі ресторанів російського фастфуду не вдається забезпечити відвідувачів усіх своїх закладів традиційними стравами з картоплі.

У мережі “Вкусно и точка”, яка намагається замінити ресторани McDonald's, що покинули ринок РФ, зникла з асортименту картопля фрі та картопля по-селянськи.

Як передає “Фонтанка”, у п’ятницю, 8 липня, пресслужба мережі повідомила, що в частині закладів приблизно до осені ці дві страви не продаватимуть.

Це пояснюють тим, що 2021 рік став неврожайним для тих сортів картоплі, які використовуються для приготування традиційних страв фастфуду.

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У Мінсільгоспі РФ натомість запевняють, що картоплю копають навіть швидше, ніж торік, і російський ринок буцімто повністю забезпечений. “Потреба в імпорті картоплі фрі відсутня”, — стверджують у відомстві.

Нагадаємо, після того, як McDonald's пішов з російського ринку через війну в Україні, в Росії заявили, що створять свій аналог цієї мережі швидкого харчування. Однак попри потуги росіян, у них все вийшло, як завжди.

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